«Столица» стала первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу

В первом полуфинальном поединке действующий обладатель трофея оршанский «Витэн» сложил свои полномочия, уступив чемпионам страны спортсменам «Столицы» с результатом 2:4. Во втором полуфинале в гомельском дерби сойдутся ВРЗ и БЧ (начало в 18.00). Победители сегодняшних полуфинальных баталий завтра в 17.30 разыграют главный трофей. Все поединки решающего кубкового этапа транслирует в прямом эфире телеканал «Беларусь 5». В финальной встрече прошлого кубкового сезона «Витэн» обыграл ВРЗ с результатом 6:4. Для оршанской команды это четвертый трофей. Чаще других обладателем Кубка Беларуси становился минский «Дорожник», у которого семь побед. Столичный МАПИД пять раз брал Кубок, по три победы у минского «Симурга» и гомельского БЧ, по два раза трофеем владели минские клубы «Столица», «Элита-Талан», «Стройзаказ» и несвижский «Верас», по разу Кубок выигрывали гомельские ВРЗ и «Химик», лидский «Лидсельмаш» и столичный «Атлант».