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ВРЗ второй раз подряд пробился в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ второй раз подряд пробился в финал Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня во втором полуфинальном матче на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» финалисты прошлого кубкового турнира переиграли еще один гомельский клуб — БЧ — со счетом 4:1. Завтра в решающем поединке 35-го розыгрыша Кубка Беларуси ВРЗ будет соперничать с действующими чемпионами страны спортсменами «Столицы», которые в первом полуфинале оказались сильнее победителя предыдущего кубкового сезона оршанского «Витэна» — 4:2. Для ВРЗ предстоящий финальный матч будет четвертым, в одном из трех гомельчане побеждали. «Столица» дважды выигрывала Кубок Беларуси, а еще в трех финалах уступала своим соперникам. В решающем кубковом поединке 2024 года «Витэн» одолел ВРЗ с результатом 6:4. Больше всех обладателем Кубка страны становился минский «Дорожник», в активе которого семь трофеев.