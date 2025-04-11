Сборная Беларуси по мини-футболу победила итальянцев и вышла в финал ЧЕ

Встреча в мальтийском городе Гзира началась с натиска итальянцев, которые сразу пошли в атаку. Белорусы уверенно оборонялись, а на 5-й минуте Юрий Дубков воспользовался ошибкой голкипера соперников и точным ударом от своих ворот открыл счет. Итальянцы продолжали атаковать и за 3 минуты до перерыва Габриэль Мотта все же распечатал ворота Алексея Лукши — 1:1. После перерыва белорусы продолжали играть на контратаках, одна из которых завершилась точным ударом Артема Якубова. Этот гол оказался победным. Белорусская сборная второй раз в своей истории пробилась в финал континентального первенства. В 2010 году на ЧЕ в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.
В матче первого круга квалификационной группы 2 нынешнего отборочного турнира белорусы и итальянцы победителя не выявили — 2:2. Кроме того, команда Александра Черника дважды переиграла финнов — 3:0 и 3:1, а также разгромила мальтийцев со счетом 5:0. Вчера сборная Финляндии в Вантаа не оставила шансов на успех команде Мальты — 7:0.
Положение команд после 5 туров Беларусь — 13 очков, Италия — 10, Финляндия — 6, Мальта — 0. В последний игровой день 16 апреля белорусы сыграют с мальтийцами, а итальянцы будут соперничать с финнами.
После окончания группового этапа прямые путевки в финальную стадию ЧЕ получают победители десяти квартетов. Еще четыре пропуска разыграют восемь лучших команд, которые финишируют вторыми в своих группах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года. Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу с участием 16 сборных пройдет в январе-феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации.