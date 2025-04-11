Сборная Беларуси по мини-футболу победила итальянцев и вышла в финал ЧЕ

Встреча в мальтийском городе Гзира началась с натиска итальянцев, которые сразу пошли в атаку. Белорусы уверенно оборонялись, а на 5-й минуте Юрий Дубков воспользовался ошибкой голкипера соперников и точным ударом от своих ворот открыл счет. Итальянцы продолжали атаковать и за 3 минуты до перерыва Габриэль Мотта все же распечатал ворота Алексея Лукши — 1:1. После перерыва белорусы продолжали играть на контратаках, одна из которых завершилась точным ударом Артема Якубова. Этот гол оказался победным. Белорусская сборная второй раз в своей истории пробилась в финал континентального первенства. В 2010 году на ЧЕ в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.