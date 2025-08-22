Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.80
П2
27.00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Оршанский «Витэн» в пятый раз выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» в пятый раз стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в минском спорткомплексе «Уручье» в поединке за первый трофей нового сезона чемпионы Беларуси победили обладателя Кубка страны гомельский ВРЗ со счетом 2:0.

Теперь спортсмены «Витэна» будет готовиться к старту в Лиге чемпионов. На следующей неделе в Софии в группе Е предварительного раунда чемпионы Беларуси встретятся с гибралтарским клубом «Европа» (27 августа), немецким «Вайлимдорфом» (28 августа) и болгарским «Левски» (30 августа). Победитель этого квартета выйдет в группу 5 основного этапа, который пройдет на Сицилии. Там также сыграют местная «Катания», финская «Акаа» и победитель предварительной группы Н, в которой выступят венгерский «Веспрем», греческий АЕК из Афин, норвежский «Шармтроллан» и английский «Болтон».