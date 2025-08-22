Оршанский «Витэн» в пятый раз выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу

Теперь спортсмены «Витэна» будет готовиться к старту в Лиге чемпионов. На следующей неделе в Софии в группе Е предварительного раунда чемпионы Беларуси встретятся с гибралтарским клубом «Европа» (27 августа), немецким «Вайлимдорфом» (28 августа) и болгарским «Левски» (30 августа). Победитель этого квартета выйдет в группу 5 основного этапа, который пройдет на Сицилии. Там также сыграют местная «Катания», финская «Акаа» и победитель предварительной группы Н, в которой выступят венгерский «Веспрем», греческий АЕК из Афин, норвежский «Шармтроллан» и английский «Болтон».