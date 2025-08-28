Ричмонд
Спортсмены «Витэна» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» сыграл вничью во втором туре квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: "Витэн"

Сегодня в Софии в своем втором матче группы Е подопечные Андрея Черниенко разошлись миром с немецким «Вайлимдорфом» — 3:3. В начале игры белорусы были активнее, и на 7-й минуте одна из атак завершилась голом — после удара Павла Раговика форвард соперников Максимилиан Грюнберг срезал мяч в свои ворота. Однако удержать преимущество не удалось — за минуту до перерыва Давуд Вехаб сравнял результат. В начале второй половины встречи Амер Джиндич второй раз поразил ворота «Витэна», тут же Евгений Перемитин снова восстановил паритет. Но вскоре Алвес Рибейро вновь вывел вперед немцев. И все же белорусы сумели уйти от поражения — за полминуты до финальной сирены после очередного удара Павла Рабыко Алвес Рибейро отправил мяч в свои ворота. Вчера в стартовом поединке нового сезона чемпионской Лиги «Витэн» разгромил гибралтарский клуб «Европа» с результатом 10:1. Чемпионы Германии также начали турнир с крупной виктории, обыграв болгарский «Левски» со счетом 7:1. В последний день соревнований, 30 августа, оршанцы сыграют с «Левски», а «Вайлимдорф» будет соперничать с «Европой».

Победитель этого квартета выйдет в группу 5 основного этапа, который пройдет на Сицилии. Там также сыграют местная «Катания», финская «Акаа» и победитель предварительной группы Н, в которой выступают венгерский «Веспрем», греческий АЕК из Афин, норвежский «Шармтроллан» и английский «Болтон».