«Столица» добыла крупную победу на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу

В серии за золотые медали прошлого национального первенства «Витэн» одолел «Столицу» (3:2), завоевав шестой чемпионский титул. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены «Минска», которые в серии за третье место оказались сильнее ВРЗ (2:1). Это третья бронза подопечных Александра Черника. Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Шимановский, забивший 31 гол.