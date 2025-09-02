Ричмонд
«Столица» добыла крупную победу на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали крупную победу в заключительном матче первого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня вице-чемпионы страны разгромили на выезде гродненское «УВД-Динамо» с сухим счетом 7:0. По голевому дублю оформили Шохрух Махмадаминов и новобранец минчан, лучший снайпер предыдущего первенства Дмитрий Шимановский, перешедший из ВРЗ.

Результаты остальных встреч стартового тура 37-го национального первенства по мини-футболу: ЦКК (Светлогорск) — «Дорожник» (Минск) — 2:6, «Меркурий-ГТК» (Брест) — ВРЗ (Гомель) — 2:2, «Минск» — БЧ (Гомель) — 2:6, «Бутикавто» (Лида) — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 2:0, «Борисов-900» — «Охрана-Динамо» (Минск) — 2:5. Действующий чемпион страны оршанский «Витэн» пропускал первый тур.

На первом этапе чемпионата 13 команд проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях), а потом восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в плей-офф.

В серии за золотые медали прошлого национального первенства «Витэн» одолел «Столицу» (3:2), завоевав шестой чемпионский титул. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены «Минска», которые в серии за третье место оказались сильнее ВРЗ (2:1). Это третья бронза подопечных Александра Черника. Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Шимановский, забивший 31 гол.