Сборная Беларуси по мини-футболу второй раз победила команду Китая в Минске

Сегодняшняя встреча получилась для белорусов гораздо более сложной, чем первая. Хозяева много атаковали, но смогли открыть счет только в самом конце первого тайма, когда отличился Павел Раговик. После перерыва хозяева продолжали доминировать, и Артем Зуенок и Сергей Крыкун еще дважды поразили ворота гостей.
В первом матче подопечные Александра Черника выиграли с разгромным результатом 11:0. Хет-трик в этой встрече оформил Сергей Крыкун, голевой дубль в активе Дмитрия Шимановского, по разу отличились Дмитрий Шведко, Даниил Кривицкий, Артем Зуенок, Алексей Пинчук, Артем Якубов и Владислав Селюк.
Для белорусов спарринги с китайской сборной стали одним из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в начале 2026 года на площадках Литвы, Латвии и Словении.