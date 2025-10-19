Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
1
:
Олимпиакос П
0
П1
1.20
X
6.78
П2
17.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
1.75
X
3.25
П2
8.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
П1
1.54
X
4.54
П2
5.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
П1
5.10
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
П1
4.86
X
3.90
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
Сборная Беларуси по мини-футболу второй раз победила команду Китая в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала вторую победу над командой Китая в товарищеском матче в Минске — 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодняшняя встреча получилась для белорусов гораздо более сложной, чем первая. Хозяева много атаковали, но смогли открыть счет только в самом конце первого тайма, когда отличился Павел Раговик. После перерыва хозяева продолжали доминировать, и Артем Зуенок и Сергей Крыкун еще дважды поразили ворота гостей.

В первом матче подопечные Александра Черника выиграли с разгромным результатом 11:0. Хет-трик в этой встрече оформил Сергей Крыкун, голевой дубль в активе Дмитрия Шимановского, по разу отличились Дмитрий Шведко, Даниил Кривицкий, Артем Зуенок, Алексей Пинчук, Артем Якубов и Владислав Селюк.

Для белорусов спарринги с китайской сборной стали одним из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в начале 2026 года на площадках Литвы, Латвии и Словении.