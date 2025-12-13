Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Норильский никель» сыграет с ЛКС, КПРФ встретится с «Факелом» и другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
14-й тур.
Первые матчи.
13 декабря.
ИрАэро — Ухта — 10.30.
Сибиряк — Синара — 11.00.
Норильский никель — ЛКС — 12.00.
Газпром-Югра — Новая генерация — 13.00.
Факел — КПРФ — 13.00.
Тюмень — Кристалл — 13.30.
Вторые матчи.
14 декабря.
ИрАэро — Ухта — 10.30.
Сибиряк — Синара — 11.00.
Факел — КПРФ — 11.00.
Норильский никель — ЛКС — 12.00.
Газпром-Югра — Новая генерация — 13.00.
Тюмень — Кристалл — 13.30.
Турнирное положение: Норильский никель — 56 очков (24 игры), КПРФ — 53 (24), Газпром-Югра — 51 (24), Тюмень — 44 (24), Ухта — 43 (22), Торпедо — 41 (24), Синара — 39 (24), Кристалл — 35 (24), Новая генерация — 27 (24), ИрАэро — 27 (24), ЛКС — 23 (24), Факел-ГТС — 19 (24), Сибиряк — 10 (24).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.