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«Ухта» стала двукратным чемпионом России по футзалу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. «Ухта» победила «Тюмень» в четвертом матче финальной серии чемпионата России по футзалу и завоевала золотые медали турнира.

Источник: МФК "Ухта"

Встреча прошла в Тюмени и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей мячи забили Михаил Москалев (5-я минута), Дмитрий Прудников (17), Сергей Денисов (19), Фелипе Парадински (21 и 37) и Андрей Павлов (38). В составе «Тюмени» мячи забили Денис Неведров (6) и Хесус Гордильо (28).

«Ухта» всухую выиграла серию до четырех побед (4−0), благодаря чему второй раз в истории и второй раз подряд стала чемпионом страны.

В третьем матче серии бронзовые медали столичный клуб КПРФ со счетом 3:1 выиграл у «Норильского Никеля» и также всухую завершил серию до трех побед в свою пользу — 3−0.