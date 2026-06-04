«Ухта» стала двукратным чемпионом России по футзалу

Встреча прошла в Тюмени и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей мячи забили Михаил Москалев (5-я минута), Дмитрий Прудников (17), Сергей Денисов (19), Фелипе Парадински (21 и 37) и Андрей Павлов (38). В составе «Тюмени» мячи забили Денис Неведров (6) и Хесус Гордильо (28).
«Ухта» всухую выиграла серию до четырех побед (4−0), благодаря чему второй раз в истории и второй раз подряд стала чемпионом страны.
В третьем матче серии бронзовые медали столичный клуб КПРФ со счетом 3:1 выиграл у «Норильского Никеля» и также всухую завершил серию до трех побед в свою пользу — 3−0.