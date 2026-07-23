Во Владимире во время футзального матча скончался 46-летний вратарь

Вратарь футзальной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров скончался 22 июля во время матча чемпионата Владимира против «Джобс Чехлофф». Об этом сообщила Федерация футбола Владимирской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате. Вчера ушел из жизни вратарь команды “Союз инженеров” Алексей Майоров. Ему было 46 лет», — говорится в сообщении.
В комментариях к посту уточняют, что вратарю стало плохо на третьей минуте матча. Причинами называют оторвавшийся тромб или инфаркт.
Источники издания «Российская газета» подтвердили, что Майоров скончался прямо во время футбольного матча — ему внезапно стало плохо, врачи не смогли спасти его жизнь.
«Алексей был не просто спортсменом, но и настоящим символом владимирского мини-футбола. Его путь начался в 90-х годах прошлого века, за годы карьеры он стал не только победителем множества турниров и кубков, но и настоящим примером преданности своему делу», — отмечается в заявлении федерации.
Клуб «Союз инженеров» — победитель первенства Владимира по футзалу в сезоне 2025/26.