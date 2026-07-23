Во Владимире во время футзального матча скончался 46-летний вратарь

«Алексей был не просто спортсменом, но и настоящим символом владимирского мини-футбола. Его путь начался в 90-х годах прошлого века, за годы карьеры он стал не только победителем множества турниров и кубков, но и настоящим примером преданности своему делу», — отмечается в заявлении федерации.