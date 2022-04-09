Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: прогнозы и ставки

Разбор первого боя и прогноз на реванш

Очень похоже, что в ночь с субботы на воскресенье, мы увидим долгожданное завершение затянувшейся саги под названием «реванш Алджамейна Стерлинга и Петра Яна». Запрещенный удар коленом, которым закончился первый бой между россиянином и американцем перевернул ситуацию в октагоне 7 марта 2021 года с ног на голову. Можно сказать, он и стал причиной того, что мы продолжаем наблюдать за соперничеством этих бойцов.

Несмотря на близкую статистику попаданий, Алджо был очень близок к досрочному поражению в первом бою с Яном.

Активный старт Стерлинга — не только следствие его взрывной манеры боя, но и результат методичного наступления Петра, который не давал оппоненту ни секунды отдыха. При этом, Ян в своем традиционном стиле давил и сокращал дистанцию, заставляя американца бить в защиту и промахиваться. По словам Стерлинга, его геймплан строился на том, чтобы забрать первые три раунда и выстоять в двух чемпионских пятиминутках. Однако, к четвертому раунду россиянин набрал обороты и полностью контролировал ход поединка.

Борцовская база не смогла помочь Стерлингу, ему удался всего один тейкдаун, при том, что «базовый боксер» Петр Ян, 7 раз смог перевести его на настил.

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На кого ставить

Мнение эксперта: победа Петра Яна по очкам — БК Olimpbet дает на это коэффициент 2.33.

В одном из интервью перед реваншем, Стерлинг пообещал перевести оппонента в партер в первом раунде, «забраться ему на спину как паукообразная обезьяна и задушить».

Мы попросили коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу Игоря Домбровского оценить возможность такого исхода. Домбровский указал на количество безуспешных попыток тейкдауна в исполнении Стерлинга в первом бою и отличные навыки защиты от переводов в партер Яна. По мнению победителя международных соревнований по BJJ, бой пройдет преимущественно в стойке и закончится победой россиянина единогласным решением судей. Домбровский считает, что американец не будет навязывать энергозатратную борцовскую схватку в пятираундовом бою, события будут развиваться по уже знакомому зрителям сценарию, но безоговорочным победителем выйдет российский боец. Максимум, что сможет предложить Алджамейн — лучшую функциональную подготовку, прогнозирует эксперт.