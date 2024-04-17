Царукяна не накажут за потасовку с фанатом перед UFC 300

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян не понесет наказания за драку с фанатом перед поединком против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом ТАСС рассказали в команде Царукяна.

Царукян устроил потасовку с фанатом во время выхода на бой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Позднее президент UFC Дэйна Уайт отметил, что на компанию из-за этой ситуации могут подать в суд. Царукян отметил, что фанат показывал в его сторону нецензурные жесты.

«Никаких проблем не будет. Болельщик сказал, что не станет подавать заявлений на Армана или на UFC. Ситуация исчерпана», — сказал собеседник агентства.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.