Арман Царукян: «У меня оппозиция лучше, чем у Махачева. Если бы меня тоже Хабиб продвигал, я бы уже подрался за титул» | Источник:

— Оппозиция у меня лучше. Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? Бобби Грина побил и Дэна Хукера. Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и…

— Да он никогда даже не был в топ-10. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса, и которую я сейчас прошел — это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама — и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался, — сказал легковес UFC Арман Царукян.