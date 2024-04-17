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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Арман Царукян: «У меня оппозиция лучше, чем у Махачева. Если бы меня тоже Хабиб продвигал, я бы уже подрался за титул»

— Изучал ли ты оппозицию Ислама? Тебе не кажется, что твоя оппозиция ничем не хуже, чем у Ислама в UFC?

Арман Царукян: «У меня оппозиция лучше, чем у Махачева. Если бы меня тоже Хабиб продвигал, я бы уже подрался за титул» | Источник: Sports.Ru

— Оппозиция у меня лучше. Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? Бобби Грина побил и Дэна Хукера. Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и…

— Дрю Добера.

— Да он никогда даже не был в топ-10. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса, и которую я сейчас прошел — это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама — и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался, — сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки».

Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Серьезно?

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