Боец UFC Царукян может сыграть во втором сезоне Медийной Хоккейной Лиги

— Интересно. Просто в Краснодаре хоккей не так сильно востребован, друзья не играют. А в Москве Камил Гаджиев предложил играть за свою команду. Если я успею, то приеду пару матчей сыграть.

— Было бы круто. Тем более у меня, как и у него, правосторонний хват, хотя я правша. Может, поэтому я стал следить за его игрой. А потом за Малкиным следил, потому что за сборную России он под 11-м номером играл, как и я, — рассказал боец.