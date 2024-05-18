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01:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Махачев рассказал о возможной дате боя с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал о возможной дате боя с ирландцем Конором Макгрегором. Это стало известно из интервью Махачева YouTube-каналу Pound4Pound.

Источник: AP 2023

«Я могу подраться в августе-сентябре 2024 года против Макгрегора. Конор уже не тот, что прежде, все это знают. Раньше, когда он дрался с Хабибом Нурмагомедовым, он был в хорошей форме. Но сейчас он пьет слишком много алкоголя», — завил российский боец.

Ближайший бой Махачев проведет против американца Дастина Порье 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302. Это будет поединок за звание чемпиона UFC в легком весе. Россиянин в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Хабиба Нурмагомедова по числу защит титула для легкой весовой категории.

Ранее Махачев посмеялся над прозвищем Порье. «Его прозвище — Бриллиант. Первого июня я выйду в октагон, возьму Бриллиант и вставлю в свой пояс», — сказал Махачев. Также чемпион UFC в легком весе заявил, что у Порье слабая борьба и у американца всегда возникают проблемы, когда его переводят в партер.

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