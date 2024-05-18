Махачев рассказал о возможной дате боя с Макгрегором

«Я могу подраться в августе-сентябре 2024 года против Макгрегора. Конор уже не тот, что прежде, все это знают. Раньше, когда он дрался с Хабибом Нурмагомедовым, он был в хорошей форме. Но сейчас он пьет слишком много алкоголя», — завил российский боец.

Ближайший бой Махачев проведет против американца Дастина Порье 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302. Это будет поединок за звание чемпиона UFC в легком весе. Россиянин в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Хабиба Нурмагомедова по числу защит титула для легкой весовой категории.