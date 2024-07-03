Своим домом считаю Россию: латвийский боец Константин Глухов — о гражданстве, корнях и Родине

— Константин, вы родились в Риге. Но корни у вас русские?

— Да, поэтому я и смог получить гражданство по программе. Моя бабушка родилась в Ленинграде, дедушка — в Сталинграде. Он был военным, они часто переезжали, и в итоге его направили в Ригу преподавать в летном училище. Мой отец тогда был еще маленьким. А Москва для меня — лучший город. Я всегда говорю: русские должны жить в России. Здесь мой дом. В другой стране всегда чувствуешь, что это не твое.

— Вы жили и в Харькове, который сейчас украинский. Как там оказались?

— В 2013 году там был бой Джеффа Монсона (ранее американский, ныне российский боец. — «Вечерняя Москва»). И он пригласил меня угловым, секундантом. Благодаря Джеффу я встретил жену. Аня работала в спортклубе, мы понравились друг другу. Мы поженились, стали думать, что дальше. В Риге было делать нечего. Очень многие латыши уехали — в Европу, в Америку, Англию. А на Украине случился майдан. В 2014 году в Харькове еще было нормально, помню, ходил по центру в футболке с гербом России. Никто не трогал — может, потому, что видно — спортсмен, большой (смеется). В 2015 у нас родилась дочь Патрисия в Латвии, и спустя год мы переехали в Харьков и жили там до начала спецоперации. Но мы еще до СВО поняли, что там не хотим оставаться, искали варианты.

— Настроения антироссийские там усиливались?

— Все хуже и хуже было. Местные спортсмены смотрели на Запад, Россию воспринимали как страну, где можно денег заработать, и все. Помню, в спортзале был парень, страшно гордый тем, что в Германии жил и получал там две тысячи евро в месяц — это около 200 тысяч рублей. А работал маляром. Чем тут гордиться? После майдана с запада Украины стали завозить каких-то селюков, которые по-русски не говорили принципиально, но и на украинском не особо. О том, что Харьков — исконно русский город, там забыли. Году в 2018-м я заболел, лежал в больнице. А вышел — все вывески в городе уже на украинском. Началу СВО мы обрадовались, ждали, что город освободят.

— Как удалось уехать?

— Две недели прошло. Сосед, которого мы считали националистом, внезапно сказал, что в Белгород уезжает, к родне. Договорились, что позвонит потом, скажет, все ли нормально. Посоветовал на блокпосту сказать, что мы в Грузию через Россию едем. Иначе могли не пропустить. И 9 марта мы выехали. 7 марта в Белгородскую область поехал автобус с женами и детьми вэсэушников. Местные азовцы их всех расстреляли из автоматов. Мы поехали через другие блокпосты. На одном был парень лет 16 с автоматом, смотрел документы, спросил, почему визы нет украинской. У меня был вид на жительство. Добрались мы до Белгорода. Как иностранец я мог без визы быть там 15 дней. Когда они минули, мы уехали в Латвию.

— Которая поддержала Украину…

— Да, там встрепенулись. Не стали там жить и отправились в Испанию, в город Аликанте. На первый взгляд, там хорошо: тепло, море рядом. Русских много. Но оказалось, что это все уклонисты. Плюс украинцев много понаехало. Дочка пошла в первый класс, с ней учились пять украинских детей. Их там рассаживали, чтобы они не говорили по-русски. В январе 2023 года мы отправились в Россию. Получил временное убежище. А 1 января этого года указом президента было введено понятие «репатриант». Я подал заявление на гражданство по госпрограмме. И вот несколько дней назад я получил паспорт.