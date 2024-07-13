Чемпион UFC удивился поступку коллеги, срезавшей волосы для взвешивания: «Не легче было оставить их на голове?»
Временный чемпион UFC Том Аспиналл удивился инциденту, произошедшему на взвешивании перед турниром в Колорадо.
Временный чемпион UFC Том Аспиналл удивился инциденту, произошедшему на взвешивании перед турниром в Колорадо.
Боец Трейси Кортес во время взвешивания c первой попытки не сумела уложиться в лимит наилегчайшего дивизиона, после чего отрезала себе прядь волос и сделала вес.
«Какая замечательная история произошла на взвешивании. Трейси Кортес срезала себе волосы, чтобы сделать вес. А потом держала волосы в руке, стоя на весах. Не легче ли было оставить их на голове?
Потом она заплакала из-за срезанных волос (как я предполагаю), а затем устроила битву взглядов с лысой Роуз Намаюнас. Невероятно», — написал Аспиналл в соцсетях.