09:24 (мск), источник: Sport24

Чемпион UFC удивился поступку коллеги, срезавшей волосы для взвешивания: «Не легче было оставить их на голове?»

Временный чемпион UFC Том Аспиналл удивился инциденту, произошедшему на взвешивании перед турниром в Колорадо.

Источник: AFP 2023

Боец Трейси Кортес во время взвешивания c первой попытки не сумела уложиться в лимит наилегчайшего дивизиона, после чего отрезала себе прядь волос и сделала вес.

«Какая замечательная история произошла на взвешивании. Трейси Кортес срезала себе волосы, чтобы сделать вес. А потом держала волосы в руке, стоя на весах. Не легче ли было оставить их на голове?

Потом она заплакала из-за срезанных волос (как я предполагаю), а затем устроила битву взглядов с лысой Роуз Намаюнас. Невероятно», — написал Аспиналл в соцсетях.

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