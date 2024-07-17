Тактаров сравнил жизнь в СССР, России и США

Спортсмен заявил, что ему комфортнее всего в современной России, так как здесь он чувствует себя свободно. Он подчеркнул, что в стране соблюдаются законы, что для него важно. «Для меня такие вещи, когда что-то можно по блату, были омерзительны еще с Советского Союза», — признался Тактаров.