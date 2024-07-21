Девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241867&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После неудачной попытки охранника остановить пристающего мужчину девушка ударила парня по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал на асфальт.

Девушку зовут Алиса Иринина. Она рассказала, что инцидент произошел в июне в Петербурге. Она один раз гуляла с молодым человеком, но он стал слишком назойлив. Он пришел к ней на день рождения, начал хватать за руки и вести себя неподобающе.