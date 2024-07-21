11:15 (мск), источник: Газета.Ру

Девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА

Девушка, отправившая в нокаут настойчивого поклонника, оказалась бойцом КЭМПО ММА, передает Mash на Мойке.

Во время загрузки произошла ошибка.

После неудачной попытки охранника остановить пристающего мужчину девушка ударила парня по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал на асфальт.

Девушку зовут Алиса Иринина. Она рассказала, что инцидент произошел в июне в Петербурге. Она один раз гуляла с молодым человеком, но он стал слишком назойлив. Он пришел к ней на день рождения, начал хватать за руки и вести себя неподобающе.

Сейчас Алиса не занимается спортом активно, но в 2017 году она взяла кубок России по ушу-саньда и завоевала третье место на чемпионате мира по КЭМПО ММА в 2020 году.

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