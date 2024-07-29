15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кормье — о Белале в поединке с Эдвардсом: «Он был похож на Хабиба»

"Белал действительно был похож на Хабиба, если быть до конца честным. Темп, давление, борьба и даже удары…

У Белала плохая репутация, и иногда говорят, что он скучный, но я скажу вам, что прямо сейчас это был далеко не самый скучный бой от нового чемпиона", — заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC 304.

Белал Мухаммад: «Хабиб — лучший в истории. Он создал план на бой с Эдвардсом».

Хабиб поздравил Белала: «Подними руки, ты чемпион мира. Мои поздравления, брат».

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