Кормье — о Белале в поединке с Эдвардсом: «Он был похож на Хабиба»
"Белал действительно был похож на Хабиба, если быть до конца честным. Темп, давление, борьба и даже удары…
"Белал действительно был похож на Хабиба, если быть до конца честным. Темп, давление, борьба и даже удары…
У Белала плохая репутация, и иногда говорят, что он скучный, но я скажу вам, что прямо сейчас это был далеко не самый скучный бой от нового чемпиона", — заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Напомним, Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC 304.
Белал Мухаммад: «Хабиб — лучший в истории. Он создал план на бой с Эдвардсом».
Хабиб поздравил Белала: «Подними руки, ты чемпион мира. Мои поздравления, брат».