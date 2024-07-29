Усман Нурмагомедов: «Хабиб будет в моем углу в бою с Шаблием»

Зная Хабиба, я думаю, никто не может решить, что он скажет бойцу: «Сейчас не выходи, отдохни, подерешься в следующий раз». Он не такой человек. У Хабиба «Все или ничего». Говорить, что это тактический ход — это какая-то глупая мысль Александра. Пускай не обижается и готовится к бою.

Хабиб будет в моем углу. А я буду в углу Умара Нурмагомедова", — заявил боец Bellator Усман Нурмагомедов.

Напомним, Шаблий и Нурмагомедов подерутся 8 сентября.

Шаблий — о бое с Усманом Нурмагомедовым: «Выйду в клетку, чтобы нокаутировать его и отобрать все, что он имеет».