Усман Нурмагомедов: «Хабиб будет в моем углу в бою с Шаблием»
"Шаблий считает, что отмена боя в мае была тактическим ходом Хабиба? Он может так предположить, проблем же нет, пускай думает. Отрицать, что этого не было, я не хочу.
"Шаблий считает, что отмена боя в мае была тактическим ходом Хабиба? Он может так предположить, проблем же нет, пускай думает. Отрицать, что этого не было, я не хочу.
Зная Хабиба, я думаю, никто не может решить, что он скажет бойцу: «Сейчас не выходи, отдохни, подерешься в следующий раз». Он не такой человек. У Хабиба «Все или ничего». Говорить, что это тактический ход — это какая-то глупая мысль Александра. Пускай не обижается и готовится к бою.
Хабиб будет в моем углу. А я буду в углу Умара Нурмагомедова", — заявил боец Bellator Усман Нурмагомедов.
Напомним, Шаблий и Нурмагомедов подерутся 8 сентября.
Шаблий — о бое с Усманом Нурмагомедовым: «Выйду в клетку, чтобы нокаутировать его и отобрать все, что он имеет».
Усман Нурмагомедов − о подготовке к бою с Шаблием: «Заходим в глубокие воды всей командой, этим мы и отличаемся от остальных».