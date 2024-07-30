Умар Нурмагомедов − об английском языке: «Хабиб говорил учить: “Потом пожалеете, время не теряйте”

— Думаю, Хабиб — первое место. Потом — Ислам [Махачев]. Потом — Абубакар [Нурмагомедов]. Потом я и Усман [Нурмагомедов], наверное.

— Насколько для тебя важно знать английский язык?

— Знаешь, не только английский, хочется и арабский выучить. Хочется свободно разговаривать на английском, даже если это не связано со спортом или с его продвижением. Просто чтобы быть эрудированным, чтобы понимать, чтобы не потеряться в какой-то стране.

— Прилетало ли тебе от Хабиба за английский?

— Конечно, он всем говорит: «Ребята, учите, потом пожалеете, время зря не теряйте». Чтобы прилетало… Говорил учить, но не наказывал. Уже взрослый — куда наказывать? − сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.