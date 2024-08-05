Дональд Трамп назвал своего любимого бойца ММА

«Я думаю, что это Хабиб. Имею в виду, что у него [в рекорде] 29 или 28 побед и он завершил свою карьеру после того, как его отец скончался. Мне кажется, что он не проиграл ни одного раунда и в своё время был просто великолепен», — сказал Трамп на YouTube-канале Nixka.