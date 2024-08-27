Рахмонов ответил, согласится ли подраться с Махачевым в полусреднем весе

«Не знаю, планирует ли Ислам Махачев подниматься в полусредний вес. Ему предстоит провести защиту титула в своём дивизионе. Но в том случае, если Ислам победит, я буду не против подраться с ним», — сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.