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Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»

"Чем больше давления, тем лучше боец должен себя проявлять, только тогда появится чемпион. Твои оппоненты уже знают свой предел, когда они сломаются.

Источник: Sports.Ru

Ты уже зашел в претендентскую комнату, в этой комнате только четыре-пять человек. Их там немного. Слабый будет выходить. Если ты будешь слабым − выйдешь. Фамилию и имя никто не спросит. Понимаешь меня, Умар? Голову выше и уверенно, но не самоуверенно. Уверенно и самоуверенно − разные вещи.

Медиа делаешь как чемпион, вес − как чемпион, кушаешь как чемпион, все нужно делать как чемпион, а не закис или на кого-то наехал. Важно фокусироваться на работе", − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Али Абдель-Азиз: «Умар разнесет всех, он засабмитит О’Мэлли и Мераба».

Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб».