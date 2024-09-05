Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Макгрегор намекнул, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году. «У меня будут все ответы, которые ирландцы пытаются получить от этих грабителей и разрушителей семейных устоев и малого бизнеса. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии», — написал он.