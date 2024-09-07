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Хабиб − о бое Усмана и Шаблия: «Завтра будет очень интересное противостояние стилей и характеров»

«Мы готовы, Сан-Диего. Погнали, брат. К этому турниру мы долго шли, тяжело готовились. Завтра будет очень интересное и высококлассное противостояние стилей, характеров и навыков. Не пропустите», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Источник: Sports.Ru

Напомним, что бой Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия возглавит турнир Bellator, который пройдет в ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния).

Нурмагомедов и Шаблий провели последнюю битву взглядов перед боем за пояс Bellator.