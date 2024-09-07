Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»

Они не просто так лучшие в мире, знают, как продвигать бойцов и себя в целом. UFC − бренд № 1 в мире.
И дело не в том, что они пытались продвинуть бой Хабиба и Конора, все дело в брендинге. Продвигал ли UFC так бой Ислама и Конора? Это возможно.
Хабиб уже никогда не вернется, а бой с Исламом − самый большой из всех возможных. Так что да, мы это приветствуем с распростертыми объятиями", − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. Махачев в июне-2024 задушил Порье в пятом раунде и в третий раз защитил титул UFC в легком весе.
Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре».
Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет “нет”.