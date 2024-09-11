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Шаблий − об Усмане: «Это крепкий парень, очень дисциплинированно слушал Хабиба»

"Усман, безусловно, крепкий. Он очень дисциплинированно слушался. Я, наверное, в этом бою аварский выучил.

Источник: Sports.Ru

Хотя, когда Хабиб подсказывал, проскакивали русские слова практически в каждом предложении. Плюс-минус понятно было, что он ему говорит. И я видел, что Усман выполняет все.

И этот парень подошел в хорошей форме. В свои 26 лет он сделал очень многое, чтобы победить меня в этом бою, и оказался большим профессионалом, нежели я.

Поэтому я думаю, что у него очень большое будущее. Думаю, этот парень будет еще сверкать, блистать, громко заявлять о себе", − сказал легковес Bellator Александр Шаблий, проигравший Усману Нурмагомедову единогласным решением судей.

Шаблий − о бое с Нурмагомедовым: «В UFC наблюдали за нами, им понравился поединок».