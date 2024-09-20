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Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек»

«Я бы хотел, чтобы Шон О’Мэлли взял отпуск, сколько захочет. Верю, что Умар [Нурмагомедов] побьет Мераба [Двалишвили], а после этого Умар даст ему [О’Мэлли] титульный шанс после поражения.

Источник: Sports.Ru

Думаю, О’Мэлли — одна из самых больших звезд в этом спорте. Это бизнес, в котором нужно зарабатывать деньги. Мне кажется, Шон заслуживает титульного шанса после поражения.

Знаете почему? Потому что О’Мэлли делает деньги всем в дивизионе. Не Мераб. Пока не Умар. Но Умар им станет, потому что за его спиной стоят два миллиарда человек.

Он будет вторым Хабибом [Нурмагомедовым]. Он мало говорит. Ему нужно больше говорить, как это делает Хабиб, но Умар особенный", — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

На UFC 306 Шон О’Мэлли в титульном бою единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и утратил пояс.

Наследники Хабиба умеют только бороться — это миф.