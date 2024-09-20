Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек»

Думаю, О’Мэлли — одна из самых больших звезд в этом спорте. Это бизнес, в котором нужно зарабатывать деньги. Мне кажется, Шон заслуживает титульного шанса после поражения.
Знаете почему? Потому что О’Мэлли делает деньги всем в дивизионе. Не Мераб. Пока не Умар. Но Умар им станет, потому что за его спиной стоят два миллиарда человек.
Он будет вторым Хабибом [Нурмагомедовым]. Он мало говорит. Ему нужно больше говорить, как это делает Хабиб, но Умар особенный", — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
На UFC 306 Шон О’Мэлли в титульном бою единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и утратил пояс.
Наследники Хабиба умеют только бороться — это миф.