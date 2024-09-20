Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»

А еще Хабиб очень любит хоккей, поэтому всегда приятно видеть его на трибунах — будь то наш родной «Ледовый» или огромная «Газпром Арена». Кстати, вместе с ним мы установили наш рекорд на «Газпром Арене» — почти 68 тысяч зрителей на матче СКА в 2018 году!