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Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»

Бывшему бойцу ММА исполнилось 36 лет.

Источник: Sports

"День рождения сегодня отмечает непобедимый чемпион, большой друг СКА — Хабиб Нурмагомедов. Легендарный боец UFC стал символом смешанных единоборств, он достойно представлял Россию на мировой арене и за всю карьеру не потерпел ни одного поражения!

А еще Хабиб очень любит хоккей, поэтому всегда приятно видеть его на трибунах — будь то наш родной «Ледовый» или огромная «Газпром Арена». Кстати, вместе с ним мы установили наш рекорд на «Газпром Арене» — почти 68 тысяч зрителей на матче СКА в 2018 году!

Вместе с Хабибом мы открывали школу дзюдо «ТурбоСКА» — совместный проект армейцев и Клуба дзюдо «Турбостроитель».

Хоккей и единоборства всегда идут рядом, в обоих видах спорта важен бойцовский дух, поэтому нам так важна поддержка Хабиба, его пример. Неслучайно с нынешнего лета мы ввели единоборства в наши тренировки.

Желаю Хабибу добиваться успехов в любых начинаниях, счастья и благополучия. Оставайся настоящим чемпионом, пусть удача всегда идет с тобой одной дорогой!" — написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.