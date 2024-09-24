UFC пока не определил новую дату боя Волков — Ган

Волкову 35 лет. На его счету 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Гану 34 года, он провел в ММА 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел 2 поражения. Волков и Ган встречались на турнире UFC в июне 2021 года, тогда россиянин проиграл единогласным решением судей.