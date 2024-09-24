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UFC пока не определил новую дату боя Волков — Ган

Изначально поединок должен был пройти 26 октября в Абу-Даби.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) еще не назначил новую дату боя между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом. Об этом ТАСС рассказали в команде Волкова.

Изначально бой Волков — Ган должен был пройти на турнире UFC в Абу-Даби 26 октября, однако россиянин получил травму ноги, из-за чего поединок не состоится в эту дату.

«Новой даты пока нет. Подождем развития событий», — сказал собеседник агентства.

Волкову 35 лет. На его счету 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Гану 34 года, он провел в ММА 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел 2 поражения. Волков и Ган встречались на турнире UFC в июне 2021 года, тогда россиянин проиграл единогласным решением судей.