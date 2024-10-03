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Джоуи Бартон: «Грустно видеть, как Месси и Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой. Это как выставочные бои Мейвезера»

37-летний нападающий «Интер Майами» забил два гола за пять минут в конце первого тайма матча МЛС против «Коламбус Крю» и помог своей команде одержать победу (3:2) и досрочно выиграть регулярный чемпионат.

Источник: Sports.Ru

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бартон прокомментировал второй гол аргентинца в этой встрече, забитый ударом со штрафного.

"Даже Мэри Эрпс (вратарь женской сборной Англии — Sports) отразила бы этот удар!

МЛС — это ужасный уровень футбола. Грустно видеть, как он [Месси] и Криштиану Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой. Это как смотреть выставочные бои Мейвезера", — написал английский экс-футболист.

Месси взял регулярку МЛС! Благодаря дублю за 5 минут.

Мейвезер провел 8-раундовый бой с внуком мафиози Готти III. Судьи не объявили победителя.