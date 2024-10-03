Джоуи Бартон: «Грустно видеть, как Месси и Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой. Это как выставочные бои Мейвезера»

МЛС — это ужасный уровень футбола. Грустно видеть, как он [Месси] и Криштиану Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой. Это как смотреть выставочные бои Мейвезера", — написал английский экс-футболист.