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Монсон — о Чимаеве: «Его путь — стать чемпионом UFC. У него такое же давление, как у Хабиба»

"Хамзат выглядел действительно очень хорошо. Знаете, все были обеспокоены его травмами и здоровьем. И это был первый бой после этих проблем. Так что я не знал, каким бойцом перед нами предстанет Чимаев.

Источник: Sports

"Хамзат выглядел действительно очень хорошо. Знаете, все были обеспокоены его травмами и здоровьем. И это был первый бой после этих проблем. Так что я не знал, каким бойцом перед нами предстанет Чимаев. В итоге он в доминирующей форме победил топового соперника. Прямо сейчас его путь — стать чемпионом UFС.

Думаю, любому будет очень трудно справиться с Чимаевым, его борьба настолько мощная и доминирующая. Плюс он владеет джиу-джитсу, и его стойка становится все лучше. Хамзат просто валит людей с ног на землю — такой он сильный и агрессивный. И когда он сбивает людей с ног, он не дает им подняться.

У него такое же давление, как у Хабиба Нурмагомедова. Только джиу-джитсу Хабиба в начале его карьеры в UFC не было таким хорошим, но со временем стало намного лучше", — заявил боец MMA Джефф Монсон.

Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица — это все главный турнир года в UFC.

Хамзат Чимаев: «Не хотел драться с Уиттакером. Я равнялся на этого парня».