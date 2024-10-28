Монсон — о Чимаеве: «Его путь — стать чемпионом UFC. У него такое же давление, как у Хабиба»

"Хамзат выглядел действительно очень хорошо. Знаете, все были обеспокоены его травмами и здоровьем. И это был первый бой после этих проблем. Так что я не знал, каким бойцом перед нами предстанет Чимаев. В итоге он в доминирующей форме победил топового соперника. Прямо сейчас его путь — стать чемпионом UFС.