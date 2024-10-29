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Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой»

«Я и Ислам были на твоем месте. Это называется переходный период. Но скоро все захотят драться с тобой. Просто продолжай двигаться вперед», — написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Источник: Sports

Топурия — о конфликте с командой Махачева: «Хабиб уважительный, но его братья напрыгнули на меня, хотя их ловили на стероидах».

Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь».