Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC в 2025 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ боец Хамзат Чимаев может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в команде Чимаева.
Ранее боец досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308 в Абу-Даби.
«UFC будет обсуждать титульный бой для Хамзата. Планируем, что он может состояться в 2025 году», — сказал собеседник агентства.
Чимаеву 30 лет. На его счету 14 побед и ни одного поражения. Он занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC.