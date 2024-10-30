Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC в 2025 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ боец Хамзат Чимаев может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в команде Чимаева.