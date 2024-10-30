Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC в 2025 году

Ранее россиянин победил австралийца Уиттакера на турнире UFC 308.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ боец Хамзат Чимаев может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в команде Чимаева.

Ранее боец досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«UFC будет обсуждать титульный бой для Хамзата. Планируем, что он может состояться в 2025 году», — сказал собеседник агентства.

Чимаеву 30 лет. На его счету 14 побед и ни одного поражения. Он занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC.