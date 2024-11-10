Умар Нурмагомедов заявил, что бой с Двалишвили пройдет не раньше марта

«Жду, что скажет UFC. Есть два варианта: есть возможность, что дадут сразу за пояс бой, это будет после Рамадана. Если боя за пояс не будет, то приму любой другой бой — до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана — в мае уже за пояс», — сказал Нурмагомедов.