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Умар Нурмагомедов заявил, что бой с Двалишвили пройдет не раньше марта

Это связано с периодом действия священного для мусульман месяца Рамадан.

Источник: AP 2024

ТАСС, 10 ноября. Бой между Умаром Нурмагомедовым и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в 2025 году не состоится раньше священного для мусульман месяца Рамадан, который завершится 30 марта. Об этом Нурмагомедов рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Жду, что скажет UFC. Есть два варианта: есть возможность, что дадут сразу за пояс бой, это будет после Рамадана. Если боя за пояс не будет, то приму любой другой бой — до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана — в мае уже за пояс», — сказал Нурмагомедов.

«Титульного боя с Двалишвили 100 процентов до Рамадана не будет. Это надо у него спрашивать, почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь, я принимаю бои», — добавил Нурмагомедов.

Нурмагомедову 28 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения. На счету 33-летнего Двалишвили 18 побед и 4 поражения.