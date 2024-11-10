Умар Нурмагомедов заявил, что бой с Двалишвили пройдет не раньше марта

ТАСС, 10 ноября. Бой между Умаром Нурмагомедовым и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в 2025 году не состоится раньше священного для мусульман месяца Рамадан, который завершится 30 марта. Об этом Нурмагомедов рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Жду, что скажет UFC. Есть два варианта: есть возможность, что дадут сразу за пояс бой, это будет после Рамадана. Если боя за пояс не будет, то приму любой другой бой — до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана — в мае уже за пояс», — сказал Нурмагомедов.
«Титульного боя с Двалишвили 100 процентов до Рамадана не будет. Это надо у него спрашивать, почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь, я принимаю бои», — добавил Нурмагомедов.
Нурмагомедову 28 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения. На счету 33-летнего Двалишвили 18 побед и 4 поражения.