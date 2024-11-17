Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп и Илон Маск приехали на UFC 309 в Нью-Йорке

Новый президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в январе-2025, посетил турнир UFC на Madison Square Garden. Рядом с ним сидел предприниматель Илон Маск.

Источник: Спортс"

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier.

Главным событием ивента станет титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. За главными событиями можно следить в нашем онлайне.

Бой Джонса и Миочича — глупость. Но нас убеждают в обратном.