Джонс о попадании в топ-10 спортсменов в истории от искусственного интеллекта: «Одна мысль, что меня упомянули рядом с великими, делает счастливым»

Изображение: x.com/JonnyBones.
Джонс — о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом».
Джонс — об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить».
«Одна только мысль, что меня упомянули рядом с этими великими спортсменами, делает счастливым. Создан ли он искусственным интеллектом или нет», — написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
Изображение: x.com/JonnyBones.
Джонс — о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом».
Джонс — об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить».