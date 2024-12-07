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UFC 310: Ган — Волков, Евлоев — Стерлинг, Шавкат — Гэрри и другие бои

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (28−5) и Каем Асакурой (21−4).

Источник: Спортс"

В соглавном событии пройдет пятираундовый бой в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым (18−0) и Иэном Гэрри (15−0).

Другие бои турнира:

Сирил Ган (12−2) — Александр Волков (38−10);Брайс Митчелл (16−2) — Крон Грейси (5−2);Нейт Ландвер (18−5) — Ду Хо Чой (15−4−1);Мовсар Евлоев (18−0) — Алджамейн Стерлинг (24−4).

Трансляция турнира пройдет на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. Старт прелимов в 02:00 по мск, главный кард начнется в 05:00 по мск.

Взвешивание UFC 310: Волков тяжелее Гана, Евлоев и Стерлинг в весе, Шавкат и Гэрри показали одинаковые цифры.