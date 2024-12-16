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Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»

«Ислам, вероятно, уйдет из спорта до 35 лет, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. 35 — это волшебное число для этих парней. У них в голове оно обозначает какую-то границу. Думаю, Ислам уже обеспечен в финансовом отношении», — сказал тренер Хавьер Мендес.

Источник: Спортс"

Отметим, в октябре Махачеву исполнилось 33 года. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном Махачев — о UFC 311: «Это будет долгая ночь для Хабиба».