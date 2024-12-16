Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»

«Ислам, вероятно, уйдет из спорта до 35 лет, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. 35 — это волшебное число для этих парней. У них в голове оно обозначает какую-то границу. Думаю, Ислам уже обеспечен в финансовом отношении», — сказал тренер Хавьер Мендес.