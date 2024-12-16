Хабиб обвинил легенду UFC в поражении своего брата: «Мы сломали ему компьютер»

Россиянин обвинил американца в одном из поражений Абубакара Нурмагомедова.
Хабиб: Во время одного из боев ты сделал так (показывает жест руками). Что это было?
Джонсон: Это из видеоигр! Megaman!
Хабиб: Ты играешь слишком много. Сколько ты сейчас играешь?
Джонсон: Сейчас уже меньше, но когда я был ребенком — целыми днями.
Хабиб: Ты же много играл с Абубакаром? Из-за тебя он проиграл один бой! Я помню это.
Джонсон: Я уже давно его не видел онлайн.
Хабиб: Потому что мы сломали его компьютер.
Абубакар Нурмагомедов выступал в UFC в 2019—2023 годах, одержав две победы и потерпев два поражения.