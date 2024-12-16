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Хабиб обвинил легенду UFC в поражении своего брата: «Мы сломали ему компьютер»

Экс-чемпионы UFC Деметриус Джонсон и Хабиба Нурмагомедов пообщались на тренировке.

Источник: Getty Images

Россиянин обвинил американца в одном из поражений Абубакара Нурмагомедова.

Хабиб: Во время одного из боев ты сделал так (показывает жест руками). Что это было?

Джонсон: Это из видеоигр! Megaman!

Хабиб: Ты играешь слишком много. Сколько ты сейчас играешь?

Джонсон: Сейчас уже меньше, но когда я был ребенком — целыми днями.

Хабиб: Ты же много играл с Абубакаром? Из-за тебя он проиграл один бой! Я помню это.

Джонсон: Я уже давно его не видел онлайн.

Хабиб: Потому что мы сломали его компьютер.

Абубакар Нурмагомедов выступал в UFC в 2019—2023 годах, одержав две победы и потерпев два поражения.