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Глава UFС назвал свой любимый момент года: «Такого больше не будет»

Глава UFC Дэйна Уайт назвал свой любимый момент 2024-го года для промоушена.

Источник: Getty Images

«Турнир в “Сфере”, без сомнения. Я думал, что после нас все будут выстраиваться в очередь, чтобы провести там что-то свое. Но в итоге… Не думаю, что кто-то повторит то, что мы сделали. Если наша команда не получит все телевизионные призы — значит все эти награды ничего не значат.

Я ходил недавно на концерт Eagles в “Сфере”. Красиво, но по сравнению с нами — это было как рисунок мелками на земле. Моя команда устроила феноменальное шоу. И такого больше уже не будет», — сказал Уайт в интервью The First Take.

Турнир UFC 306 прошел на арене «Сфера» в Лас-Вегасе, побив рекорды по доходам от билетов и атрибутики.