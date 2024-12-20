Александр Емельяненко отреагировал на тюремный срок брата Ивана: «Ничего страшного не произошло»

«Да никак не повлияло [что младший брат Иван получил срок полтора года]. Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему его это не приведет. Все родственники говорили ему это. Неоднократно решали за него проблемы, вопросы. Оступится человек, за него все решат и помогут, а он опять оступается. Но ничего страшного не произошло — ему дали-то полтора года! Я в изоляторе больше просидел… Связывался ли с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет», — передает слова Александра корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.