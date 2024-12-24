Топы UFC охотятся за Алискеровым. Но зря считают россиянина лёгкой добычей

Алискеров спас положение, и Дана Уайт был максимально доволен: «Это было интересно, потому что нам пришлось менять мейн-ивент в Саудовской Аравии, который состоится в следующие выходные. Понимаете меня? У нас оставалось чертовски мало времени, и мы только что поставили этого парня Икрама Алискерова, у которого 15 побед, а единственное поражение в карьере — Хамзат. Этот парень мусульманин, все, кроме Роберта Уиттакера, отказались с ним драться. Я очень доволен этой заменой».