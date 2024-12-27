Али Абдель-Азиз — о Хабибе, Махачеве и Эдгаре: «Трое королей»

Рекордсменами по числу последовательных защит титула UFC в легком весе являются пять бойцов: Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар, Бенсон Хендерсон, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. 19 января Махачев может установить новый рекорд дивизиона, если победит Армана Царукяна. Мендес — о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам».