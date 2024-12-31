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Американец из UFC извинился перед россиянином Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»

Боец UFC Крис Кертис извинился перед россиянином Романом Копыловым.

Источник: Getty Images

Ранее американский спортсмен обвинил своего ближайшего соперника в шпионаже во время тренировочного лагеря. По словам Кертиса, в его команде некоторое время тренировались другие русскоязычные бойцы, которые ушли помогать Копылову, как только было объявлено о его поединке с Кертисом.

"Джонни Уокер тренируется в зале Xtreme, как и его оппонент Богдан Гуськов. Он перешел в зал Syndicate на время подготовки. Отстойно, когда драться ставят партнеров по команде.

Я говорил, что двое русских «исчезли» — выяснилось, что они ушли за Гуськовым, поскольку они будут в его углу во время следующего боя. С Копыловым это вообще никак не связано.

Роман — классный парень, вообще не злой и не подлый. Он даже сказал мне: «Все теперь думают, что я козел!» Я говорю: «Бро, извини. Я облажался». Не надо называть Копылова «злым Чейзом Хупером». Я принес извинения перед ним и перед всеми русскими бойцами. Я был неправ", — произнес Кертис на видео в соцсетях.

Кертис и Копылов подерутся в среднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 11 января.