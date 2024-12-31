Американец из UFC извинился перед россиянином Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»

Роман — классный парень, вообще не злой и не подлый. Он даже сказал мне: «Все теперь думают, что я козел!» Я говорю: «Бро, извини. Я облажался». Не надо называть Копылова «злым Чейзом Хупером». Я принес извинения перед ним и перед всеми русскими бойцами. Я был неправ", — произнес Кертис на видео в соцсетях.