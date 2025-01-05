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Глухой от рождения экс-боец UFC Мэтт Хэмилл обрёл слух

48-летний бывший боец UFC Мэтт Хэмилл опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками хорошей новостью.

Источник: Getty Images

«Я только что получил самые мощные цифровые слуховые аппараты из когда-либо существовавших. Впервые за 40 с лишним лет я могу слышать звуки шагов, смех людей и голоса своих детей. Я наконец-то услышал голос своей мамы, и она плакала. Я с нетерпением жду, когда услышу голос моего брата Пэта. Только надеюсь, что он не будет реветь, как туманный горн. Это потрясающе, хотя я знаю, что мне потребуется время, чтобы ко всему адаптироваться», — написал Хэмилл в социальных сетях.

Напомним, в своём самом памятном бою Хэмилл 5 декабря 2009 года одержал победу над действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом. Мэтт победил в результате того, что Джон нанёс запрещённый удар локтем.