Глухой от рождения экс-боец UFC Мэтт Хэмилл обрёл слух

«Я только что получил самые мощные цифровые слуховые аппараты из когда-либо существовавших. Впервые за 40 с лишним лет я могу слышать звуки шагов, смех людей и голоса своих детей. Я наконец-то услышал голос своей мамы, и она плакала. Я с нетерпением жду, когда услышу голос моего брата Пэта. Только надеюсь, что он не будет реветь, как туманный горн. Это потрясающе, хотя я знаю, что мне потребуется время, чтобы ко всему адаптироваться», — написал Хэмилл в социальных сетях.