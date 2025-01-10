Хабиб − о бое Махачева и Царукяна: «Ислам, даже небо не предел»

Напомним, что бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном пройдет 19 января. Ислам Махачев: «Порье нанес мне серьезное рассечение — оставил на мне свою метку до конца жизни’Махачев рассказал о встрече с Диазом до инцидента в Вегасе: “Я с ним встретился в отеле и он сказал: “Уважение-уважение”.