Мендес — о Хабибе: «Он идеальный тренер, ему лишь нужно мое присутствие»

«Хабиб — жесткий тренер? Не сказал бы. Он идеален в роли тренера, ему лишь нужно мое присутствие. Если ты не будешь тренироваться как он, то не станешь лучшим. Поэтому у Хабиба правильная ментальность — она досталась ему от отца. Я лишь добавил свое, чтобы улучшить то, что у него уже есть» — заявил тренер Хавьер Мендес. Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес? Мендес — о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам».